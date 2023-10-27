Представитель Царева рассказал подробности покушения на него

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева произошло около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом заявил представитель депутата в телеграм-канале.

По его словам, в Царева выстрелили два раза. Кроме того, он сообщил, что сведения о покушении на экс-депутата подтверждаются также родственниками пострадавшего.

"Информации о преступнике нет, работают силовики", – рассказал представитель Царева.

Также он уточнил, что в момент прибытия скорой экс-депутат находился без сознания, врачи также зафиксировали у него большую потерю крови. Однако других подробностей о текущем состоянии Царева представитель не привел.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью радио Sputnik добавил, что экс-депутат не скрывался от кого-то и не следовал каким-то особым мерам безопасности.

"Олег вел абсолютно открытую жизнь, все знали, где он", – подчеркнул он.

Кроме того, Рогов уточнил, что сейчас Царев находится в крайне тяжелом состоянии и врачи делают все, чтобы его спасти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать инцидент с покушением в Крыму на экс-депутата Верховной рады Украины, отметив, что пока он не обладает соответствующей информацией.