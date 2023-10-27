Пожар произошел в здании гостиницы в Ясенево

«В 11:50 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Литовском бульваре, д. 3А, где, по предварительной информации, происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания гостиницы. На месте работают службы города. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.