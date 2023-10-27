Мужчину с полкило наркотиков поймали в столичном метро

Мужчина попытался провезти в московском метро наркотики. На станции «Проспект Мира» его задержали полицейские. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 27 октября.

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По ее словам, мужчину с подозрительным содержимым, которое оказалось N-метилэфедроном, задержали на станции «Проспект Мира». Выяснилось, что мужчина должен был расфасовать наркотик и разложить в тайники.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Его задержали и заключили под стражу.

— За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, — резюмировала Нефедова.

Еще одного мужчину задержали в столице за пропагандирование запрещенных веществ. Он расклеивавшего листовки с рекламой Telegram-канала, в котором продавали наркотики.