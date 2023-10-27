Задержанные ФСБ украинские агенты в Запорожье сознались

Агенты украинской разведки, задержанные сотрудниками ФСБ в Запорожской области, дали признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление российской спецслужбы.

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Подозреваемые сознались, что занимались сбором разведданных и пропагандой среди местного населения с целью принудить их к сотрудничеству с противником против безопасности России.

ФСБ раскрыла три агентурные группы, один из участников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В его квартире в ходе обыска силовики изъяли самодельное взрывное устройство, автомат и гранату.