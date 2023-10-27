Двое незнакомых между собой мужчин грозились взорвать Шереметьево ради шутки

В московском аэропорту Шереметьево двое незнакомых между собой мужчин грозились устроить взрывы, пока ждали посадки на свои рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Вечером 26 октября сотрудники службы безопасности московского аэропорта прибыли к выходу №101, где находился подозрительный мужчина, заявивший в разговоре, что надо всех взорвать. Пассажир ждал начала посадки на рейс до Новокузнецка, в итоге отправился на разговор к полицейским. Территорию терминала В проверили и никаких вызывающих опасение предметов не нашли.