Новорожденную девочку нашли на вокзале в Челябинской области

В поселке Челябинской области обнаружен младенец, которого бросили на платформе железнодорожного вокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

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Новорожденную девочку нашли на вокзале одного из поселков в Челябинской области, младенца госпитализировали, медики диагностировали у ребенка вирусную пневмонию.

По данным местной полиции, девочке не больше месяца, ведется поиск ее родителей, опрашиваются местные жители и очевидцы, нашедшие ребенка.