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В Якутске при пожаре в офисном здании погиб один человек

В Якутске один человек погиб и 10 пострадали в результате пожара в офисном здании, которое горело на площади 180 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

В Якутске при пожаре в офисном здании погиб один человек
© РИА Новости

"По последним данным, в результате пожара погиб один человек, еще 10 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего были спасены 52 человека и 25 эвакуированы.

Пожар в офисном здании произошел утром в пятницу, его очаг находился на четвертом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 180 кв. м. Виновник пожара и ущерб устанавливаются. Предположительная причина произошедшего - нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже.