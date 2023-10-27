В Якутске при пожаре в офисном здании погиб один человек

В Якутске один человек погиб и 10 пострадали в результате пожара в офисном здании, которое горело на площади 180 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"По последним данным, в результате пожара погиб один человек, еще 10 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего были спасены 52 человека и 25 эвакуированы.