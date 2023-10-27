В Якутске при пожаре в офисном здании погиб один человек

В Якутске один человек погиб и 10 пострадали в результате пожара в офисном здании, которое горело на площади 180 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"По последним данным, в результате пожара погиб один человек, еще 10 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего были спасены 52 человека и 25 эвакуированы.
Пожар в офисном здании произошел утром в пятницу, его очаг находился на четвертом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 180 кв. м. Виновник пожара и ущерб устанавливаются. Предположительная причина произошедшего - нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже.