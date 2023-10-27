Названа причина взрыва на российском судне у берегов Японии

Взрыв на российском судне «Сароник бриз» в районе Сангарского пролива у берегов Японии произошел во время ремонтных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, что судно шло из Пусана и во время прохождения берегов Японии в районе Сангарского пролива там взорвались баллоны с ацетиленом. В результате происшествия погиб один моряк. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

Собеседник агентства рассказал, что ремонтные работы проходили на судне на переходе. Во время сварки, скорее всего, произошла утечка газа, что и привело к взрыву.

«Дверь оторвало от взрыва, она попала на него (моряка — прим. ред.), он от полученных травм скончался», — рассказал источник.