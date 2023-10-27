В Ростове-на-Дону семь человек отравились шаурмой в точке общепита

В Ростове-на-Дону зафиксировали массовое отравление едой в одной из местных точек общепита. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

© Газета.Ru

Все пострадавшие ели шаурму в заведении на улице Жданова.

«В отношении хозяйствующего субъекта немедленно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства», — сообщается в публикации.