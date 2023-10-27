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В частном доме в Анапе нашли крупную нарколабораторию

В Краснодарском крае полицейские вышли на организованную группу, которая производила синтетические наркотики в одном из частных домов в Анапе. Как сообщили в Telegram-канале "МВД Медиа", всего задержаны пятеро подозреваемых.

В частном доме в Анапе нашли крупную нарколабораторию
© Российская Газета

В доме находилась целая лаборатория, где правоохранители обнаружили больше 32 килограммов уже готового синтетического наркотика, который был изготовлен для продажи в теневом сегменте интернета.

"Там они производили мефедрон для последующего распространения крупными партиями через тайники-закладки. Изъяты прекурсоры для его синтезирования, а также лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Суд заключил мужчин под стражу на время следствия.