Появились данные о состоянии прибитой к доске возлюбленным россиянки

Жительница Екатеринбурга, которую поджег возлюбленный и прибил ее ноги к доске, попала в тяжелом состоянии в реанимационное отделение городской клинической больницы (ГКБ) №40. Об этом стало известно KP.RU.

Как утверждает издание, 40-летнюю россиянку должны перевести в ожоговый центр после того, как родственники передадут ей средства гигиены.

Мать пострадавшей рассказала, что пара встречалась около полугода. 24 октября сожитель подкараулил женщину возле дома на улице Индустрии и вывез в автосервис на проспекте Космонавтов, где работал сварщиком. Там он зверски избил несчастную и поджег.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в истязании своей сожительницы.

Также выяснилось, что россиянке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от возлюбленного, который просил отвезти его в соседний город. Мужчина сначала прибил ее ноги гвоздями к доске, чтобы не сопротивлялась избиениям, а затем освободил, облил бензином и поджег.