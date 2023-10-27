Полицейские задержали курьера обманувших трех пенсионерок мошенников

В Московской области задержали 29-летнего россиянина, подозреваемого в в мошенничестве в отношении пенсионерок. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, молодой человек забрал деньги у 84-летней жительницы Жуковского, который до этого якобы позвонил следователь, сообщивший, что ее дочь попала в ДТП и спасти ее от уголовной ответственности может только немедленная передача денежных средств потерпевшей стороне. Пожилая женщина написала заявление и отдала приехавшему курьеру 185 тысяч рублей.