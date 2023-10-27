Жителей Камчатки предупредили о мощном извержении вулкана

Специалисты Геофизической службы РАН ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, сообщается в Telegram-канале службы. В ближайших населенных пунктах уровень пеплопада может достигать нескольких миллиметров.

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В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения, — предупредили специалисты.

Отмечается, что в таком случае высота пепловой колонны может составить 12 километров. Вместе с этим лавовые потоки достигнут нескольких километров, от таяния ледника возможны протяженные грязевые потоки, отметили в РАН. Как пояснили эксперты, на станции «Крестовский» амплитуда вулканического дрожания выросла до 2,1 миллимикрона в секунду. Такое в истории РФ наблюдалось всего дважды — во время серьезных извержений 1994 и 2013 годов.

Ранее, 24 октября, вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в шесть километров. Облако пепла распространилось на 75 километров на северо-восток от вулкана, а извержение поставило под угрозу местные авиаперевозки. На пути развития облака пепла находится поселок Усть-Камчатск. В результате вулкану Ключевскому был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.