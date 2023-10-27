Два человека пострадали в результате пожара в Якутске

Пожар возник в многоэтажном здании в центре Якутска , сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

На опубликованных кадрах видно, что спасатели проводят эвакуацию, а из окон дома вырываются клубы дыма.

Ранее один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи.