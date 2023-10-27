Два человека пострадали в результате пожара в Якутске
Пожар возник в многоэтажном здании в центре Якутска, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, загорелось здание по адресу проспект Ленина, 3/1.
«Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», — пояснили в МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, пишет РИА Новости.
«Люди спасаются от огня на подоконниках с внешней стороны здания», — отмечает издание.
На опубликованных кадрах видно, что спасатели проводят эвакуацию, а из окон дома вырываются клубы дыма.
Ранее один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи.