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Два человека пострадали в результате пожара в Якутске

Пожар возник в многоэтажном здании в центре Якутска, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, загорелось здание по адресу проспект Ленина, 3/1.

«Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», — пояснили в МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, пишет РИА Новости.

«Люди спасаются от огня на подоконниках с внешней стороны здания», — отмечает издание.

На опубликованных кадрах видно, что спасатели проводят эвакуацию, а из окон дома вырываются клубы дыма.

Ранее один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи.

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