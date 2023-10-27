СМИ: подозреваемый в стрельбе в штате Мэн оставил предсмертную записку
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Льюистоне, штат Мэн, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственный источник.
В публикации отмечается, что в доме подозреваемого Роберта Карда была найдена предсмертная записка, адресованная его сыну. О своих мотивах мужчина ничего не сообщил.
Напомним, что 25 октября в Льюистоне были убиты 18 человек, еще 13 получили ранения. Преступник открыл стрельбу в трех местах: в ресторане, магазине и развлекательном центре. Кроме того, стрелок угрожал проникнуть на военно-тренировочную базу в городе Сако и открыть там огонь.
В преступлении подозревается 40-летний Кард, который по сообщениям СМИ, является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Предположительно, у него есть проблемы с психикой. Его поиски продолжаются. Все государственные школы и муниципальные здания в Льюистоне были закрыты.