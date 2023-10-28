Водитель скорой достал двух подростков из канализационного люка в Краснодаре
Водитель машины скорой помощи спас двух подростков, которые упали в канализационный люк в Краснодаре. Об этом говорится на сайте краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
Отмечается, что мужчина самостоятельно при помощи троса вытащил провалившихся в люк подростков.
Пострадавшие были госпитализированы с отравлением канализационными газами.
В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
Ранее подросток 2009 года рождения провалился в открытый люк коллектора с горячей водой.
СК России возбудил по данному факту уголовное дело.