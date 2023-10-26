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На юге Турции взорвался сухогруз

На борту сухогруза Serenity Ac в турецком заливе Фетхие произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

На юге Турции взорвался сухогруз
© globallookpress.com

В результате взрыва пострадало четыре члена экипажа. В данный момент они госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

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Отмечается, что перед взрывом судно встало на якорь у берегов города Фетхие в провинции Мугла. После взрыва к судну прибыла береговая охрана и полиция. Причина произошедшего в данный момент выясняется.

Ранее турецкий корабль подорвался на мине в Чёрном море.

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