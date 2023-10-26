На юге Турции взорвался сухогруз

На борту сухогруза Serenity Ac в турецком заливе Фетхие произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

В результате взрыва пострадало четыре члена экипажа. В данный момент они госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что перед взрывом судно встало на якорь у берегов города Фетхие в провинции Мугла. После взрыва к судну прибыла береговая охрана и полиция. Причина произошедшего в данный момент выясняется.