Семья подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн просит его сдаться

26 октября вооружённый мужчина открыл стрельбу по прохожим в американском городе Льюистон. После мужчина смог скрыться и дважды повторил массовую стрельбу в других людных местах города. В результате его действий погибло от 15 до 20 человек, ещё от 50 до 60 получили ранения. Согласно имеющимся данным, преступление совершил оружейный инструктор с психическими проблемами.