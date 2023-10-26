Семья подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн просит его сдаться
Семья подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн просит мужчину сдаться полиции. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что сами родственники подозреваемого активно сотрудничают с полицией.
«Семья помогает правоохранительным органам всеми возможными способами, и они призывают Роберта сдаться полиции», — сообщает телеканал.
26 октября вооружённый мужчина открыл стрельбу по прохожим в американском городе Льюистон. После мужчина смог скрыться и дважды повторил массовую стрельбу в других людных местах города. В результате его действий погибло от 15 до 20 человек, ещё от 50 до 60 получили ранения. Согласно имеющимся данным, преступление совершил оружейный инструктор с психическими проблемами.
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