Британский депутат от правящей партии задержан по подозрению в изнасиловании

Депутат Палаты общин британского парламента, подозреваемый в изнасиловании, был задержан полицией. Как сообщает телеканал Sky News, речь идет о высокопоставленном члене правящей Консервативной партии.

В полицейском управлении английского графства Суррей подтвердили, что в среду в городке Хорли по подозрению в изнасиловании и хранении наркотиков задержали мужчину, впоследствии его освободили под залог. Имя задержанного не называется. В Консервативной партии пока не комментируют ситуацию.

Как отмечают обозреватели Sky News, очередной сексуальный скандал в партии тори стал бы новым ударом по авторитету главы правительства Риши Сунака в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться до конца 2024 года.

На прошлой неделе из правящей партии был исключен депутат и бывший заместитель лидера Палаты общин Питер Боун, которого обвинили в том, что в 2013 году он домогался своего помощника, когда они остановились в двухместном гостиничном номере во время рабочей поездки. На 71-летнего депутата, который отрицает эти обвинения, также поступили многочисленные жалобы по поводу грубого и унижающего достоинство обращения с подчиненными.

Ситуация вокруг Боуна может привести к его отстранению и проведению довыборов в округе Уэллингборо, который он представляет с 2005 года. На прошлой неделе консерваторы потеряли два мандата по итогам довыборов в округах Мид-Бедфордшир и Тамуорт в Англии. Депутат-консерватор от Тамуорта Крис Пинчер подал в отставку из-за сексуального скандала: в состоянии алкогольного опьянения он домогался двух мужчин.