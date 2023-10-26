В Северной Каролине нашли пять тел с пулевыми ранениями

Капитан полиции американского округа Сэмпсон (штат Северная Каролина) Эрик Поуп заявил, что полицейские обнаружили пять тел со следами огнестрельных ранений. Связи между убитыми, как и обстоятельства преступления, на данный момент не установлены. Об этом сообщает Wralnews.

Отмечается, что между погибшими, кажется, нет какой-либо связи. Кроме того, личности жертв также остаются неопознанными.

«Мы обнаружили тела четырех мужчин и одной женщины в возрасте от тридцати до восьмидесяти лет, разного расового и этнического происхождения: черные, белые и латиноамериканцы... Мы пытаемся установить связь между погибшими и жителями округа», — рассказал Поуп.

Он также уточнил, что утром в местное отделение полиции поступил звонок от анонимного мужчины, который и обнаружил тела, когда «зашёл проверить их состояние». При этом дом, в котором были обнаружены трупы, ранее рассматривался полицией как возможное место продажи наркотиков.