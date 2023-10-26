В Wildberries прокомментировали оружие, использованное девушкой в омском детдоме
В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT информацию о том, какое оружие использовала девушка, которая сначала избила сверстницу в детдоме в Омской области, а потом стреляла по другим детям из пневматического пистолета. Ранее стало известно, что приобрела она его на маркетплейсе.
По словам пресс-службы, согласно закону «Об оружии» пневматическим считается оружие, дульная энергия которого превышает 3 Дж.
«Изделия, конструктивно сходные с пневматическим оружием с дульной энергией менее 3 Дж, не считаются оружием — их можно свободно продавать и покупать. Подобная продукция представлена в разных интернет-магазинах, а её реализация не противоречит законодательству. По правилам Wildberries такие товары должны быть размещены в категории «18+» — прежде чем открыть карточку товара, покупатель подтверждает, что ему уже исполнилось 18 лет. При выдаче товара категории 18+ менеджер ПВЗ получает уведомление об этом и проверяет паспорт покупателя», — объяснили представители компании.
При этом, в компании заверили, что Wildberries внимательно следит за продажей товаров, конструкция которых сходна с пневматическим оружием — «карточки регулярно проверяет специальный алгоритм».
«При нарушении правил изделия снимаются с продажи», — уточнили представители.
Ранее стало известно, что девушка, которая избила сверстницу в детдоме в Омской области и стреляла по другим детям из пневматического пистолета, приобрела оружие на Wildberries.
По словам источника в правоохранительных органах, точно известно о троих пострадавших.
Подозреваемую в настоящее время забрала мать, которую восстановили в родительских правах.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об истязании против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу.