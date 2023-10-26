В Wildberries прокомментировали оружие, использованное девушкой в омском детдоме

«Изделия, конструктивно сходные с пневматическим оружием с дульной энергией менее 3 Дж, не считаются оружием — их можно свободно продавать и покупать. Подобная продукция представлена в разных интернет-магазинах, а её реализация не противоречит законодательству. По правилам Wildberries такие товары должны быть размещены в категории «18+» — прежде чем открыть карточку товара, покупатель подтверждает, что ему уже исполнилось 18 лет. При выдаче товара категории 18+ менеджер ПВЗ получает уведомление об этом и проверяет паспорт покупателя», — объяснили представители компании.