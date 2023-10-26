Юный россиянин рассвирепел после просьбы вести себя тише и начал стрельбу

Юный житель Татарстана пришел в ярость в ответ на просьбу жителя дома вести себя возле подъезда потише и, помимо угроз расправы в нецензурной форме, нанес оппоненту удар по голове, пишет Mash Iptash. Парень с сигаретой во рту и предметом в руке, похожим на пистолет, вперемешку с матом кричал, что он — «духом сильный», и хаотично стрелял.

Когда объект нападок попытался удалиться в подъезд, злоумышленник нанес ему как минимум один удар. Однако после задержания в полицейском участке агрессор заговорил по-другому.

Я не хотел совершать этого. Я извиняюсь, такого больше не повторится. Я не буду причинять вред кому-либо, — заявил он на камеру.

В начале октября в подмосковном Чехове вооруженный ножом человек вызвал панику среди пациентов и посетителей местной больницы. Неадекватный мужчина ходил по территории медицинского учреждения с опасным предметом и бросался на людей. Разгуливающегося неадеквата скрутили двое мужчин в гражданской одежде и положили его лицом в асфальт, после чего надели на него наручники.