Россиянин лишился миллиона рублей в отделении банка
Двое жителей Ярославля стали фигурантами уголовного дела, когда нашли миллион рублей на полу в отделении банка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел в отделение банка в центре Ярославля, клиент снял со своего счета миллион рублей и положил наличные в сумку, деньги выпали на пол, мужчина не заметил пропажи и ушел.
Миллион нашли двое молодых людей, они не стали возвращать средства законному владельцу, собрали наличные и скрылись. Пострадавший обратился в полицию, личности воришек удалось быстро установить, ими оказались двое приятелей 17 и 19 лет.
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В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о краже.
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