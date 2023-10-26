Вся полиция Лисбона направлена на поиск устроившего стрельбу в Льюистоне

Все полицейские американского города Лисбон (штат Мэн) были направлены в соседний город Льюистон на поиск подозреваемого в массовой стрельбе. Об этом сообщает CNN.

«Начальник полиции Лисбона Райан Макги поднял весь свой департамент и закрыл местные дела для поиска человека, который в среду открыл стрельбу в соседнем Льюистоне», — сообщает телеканал.

Напомним, что 26 октября в Льюистоне вооружённый мужчина открыл стрельбу по прохожим в трёх разных местах скопления людей. В результате погибло от 15 до 20 человек, ещё от 50 до 60 получили ранения. Таким образом, это нападение стало самым кровопролитным случаем вооружённого насилия в США за весь год.