Появилось видео пожара, произошедшего на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)-16, расположенной на западе столицы. Запись опубликовал Telegram-канал Mash в четверг, 26 октября.

По уточненным данным, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Также произошло обрушение перекрытия в котелльной. Сотрудники ТЭЦ-16 смогли эвакуироваться, пишет Mash .

Пожар, о котором идет речь, произошел в котлах номер шесть, семь и восемь. Также наблюдается обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.