Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило "десятки своих агентов и других сотрудников" для розыска подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его информации, своих сотрудников задействовало не только ФБР. Подозреваемого разыскивают агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также министерства внутренней безопасности и полиции штата.

Источники канала отмечают, что на место происшествия направлены группы следователей, отряды специального реагирования и технические специалисты. Они отслеживают сигналы мобильного телефона, чтобы определить маршруты передвижения злоумышленника за несколько часов и дней до инцидента.