Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту попытки отравления летчиков ВКС России в Армавире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя. Мужчина был задержан при силовой поддержке МВД России был задержан.

Подозреваемый с 2015 года проживал в России. В октябре 2023 года он, с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков, организовал для них доставку алкоголя и кондитерского изделия, которые содержали в себе большие токсические дозы медицинского препарата.

В настоящее время правоохранители проводят с задержанным следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.

"По изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные", - отметили в СК.