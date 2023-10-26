Под Вологдой в розыск объявили мужчину с ружьем

Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области.

Полиция разыскивает ранее судимого 43-летнего Коробицына Семена Васильевича по подозрению в «хищении (вымогательстве) оружия». Согласно ориентировке, он живет в поселке Майский. Брюнет, плотного телосложения, ростом около 170-175 см. Правоохранители просят не вступать с ним в контакт и сразу обращаться в полицию.

Telegram-канал Baza пишет, что заявление на мужчину подала его сестра. По ее словам, он был у нее в гостях, однако между родственниками произошел конфликт. В ходе него злоумышленник, угрожая ножом и похожим на гранату предметом забрал из сейфа ружье с патронами и ушел в неизвестном направлении.