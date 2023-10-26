Тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива в Балтийском море

Тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива с севшего на мель в заливе Балтийского моря пассажирского судна. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

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Напомним, что утром в воскресенье, 22 октября, пассажирское судно Marco Polo компании TT-Line село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции. На борту находились свыше 70 пассажиров — их успешно эвакуировали. Проводится расследование.

В публикации подчеркивается, что сейчас Marco Polo все еще стоит на мели, а нефть продолжает распространяться по побережью. Представитель орнитологического объединения западной провинции Блекинге Матса Ульссона отметил, что катастрофа может иметь серьезные последствия.

Сотни птиц уже получили травмы и ими занимается местное отделение объединения «Помощь при катастрофах — птицы и фауна». Представитель организации Стефан Габриэльссон рассказал, что птицы боятся людей и при неправильном обращении могут умереть от стресса — он призвал местных жителей не ловить их самостоятельно.

«Они должны прийти в себя... Обычно это занимает две недели, прежде чем они готовы к мытью... Вероятно, многие птицы погибнут в море», — заявил он.