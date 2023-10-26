МВД России объявило в розыск украинского националиста Хунку

Украинский националист Ярослав Хунка (Гунька), которого приветствовали аплодисментами в парламенте Канады, объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД РФ пишет РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что правительство Канады и международные организации официально признали факт принадлежности Ярослава Хунка к военным преступникам. Он призвал правоохранительные органы обратиться к канадским властям, а также в Интерпол с запросом об экстрадиции националиста в Россию «для проведения публичного судебного процесса».

Сегодня стало известно, что бывший эсэсовец объявлен в розыск.

«Ярослав Хунка... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится на сайте.

24 сентября на выступление Владимира Зеленского в парламенте Канады был приглашен Ярослав Хунка. Присутствующим его представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что Хунка является бывшим бойцом 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.