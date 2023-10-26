Блогер-сыроед Максим Лютый, сын которого умер от истощения, в суде заявил, что ест мясо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я мясо употребляю и не только мясо - и другие продукты», - заявил Лютый в суде, отвечая на вопрос журналиста.

Блогер и его девушка стали родителями 11 февраля. Ребенок был рожден дома, за помощью медиков пара не обращалась. Как отмечает РИА Новости, после рождения ребенка отец несколько раз забирал его у матери и мальчик в течение суток не мог питаться. 8 марта состояние ребенка ухудшилось, его решили отвезти в больницу, но мальчик умер по дороге.

Против блогера возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).