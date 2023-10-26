Чилийскую «наркокоролеву» застрелили по пути на маникюр

Чилийскую Tik-Tok-блогершу Сабрину Дуран застрелили в тот момент, когда она шла в маникюрный салон после освобождения из тюрьмы, пишет газета Elperiodico. Погибшая в соцсетях позиционировала себя как «плохую девочку» и «наркокоролеву» в криминальном мире, воруя автомобили и занимаясь наркобизнесом. У девушки было 355 тысяч подписчиков, которые оставляли под ее роликами миллионы оценок «мне нравится».

© соцсети

Оно (тело. — Прим.ред.) было в холодной крови, в девять утра. Она умерла мгновенно, — приводит издание заявление полиции.

Убийство произошло на окраине столицы страны — Сантьяго — утром 24 октября. Неизвестные в маске выстрелили в девушку, которая растила одного ребенка, восемь раз, после чего скрылись на ее машине. Позже это авто нашли сгоревшим.

Дуран была арестована в 2022 году, ее обвинили в организации местной банды. За наркотраффик она была приговорена к трем годам лишения свободы, однако последняя часть срока подразумевала освобождение под надзор.