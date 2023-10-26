СМИ: человек пострадал при взрыве и пожаре в доме в Нижегородской области

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Заволжье в Нижегородской области вечером в четверг, 25 октября. Как сообщает NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах, информация о происшествии поступила к спасателям около 19:20 мск.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Пирогова. По словам очевидцев, в здании прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Через 20 минут огонь удалось ликвидировать на площади в 20 кв.м. По информации издания, предварительной причиной стал хлопок газовоздушной смеси.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в реанимацию — это подтвердили в пресс-службе МЧС Нижегородской области. Из здания вывели 20 человек, в том числе двух детей.