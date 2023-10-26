Рабочий погиб при строительстве храма в Москве

В Москве рабочий упал с высоты и погиб. Он трудился на стройке.

Известно, что инцидент произошел днем 25 октября на Дмитровском шоссе, где строят православный храм. Кровельщик занимался перекрытием крыши, однако потерял равновесие и упал со строительных лесов.

От полученных травм 49-летний житель Нижегородской области скончался на месте, передает "МК".