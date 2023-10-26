Рабочий погиб при строительстве храма в Москве
В Москве рабочий упал с высоты и погиб. Он трудился на стройке.
Известно, что инцидент произошел днем 25 октября на Дмитровском шоссе, где строят православный храм. Кровельщик занимался перекрытием крыши, однако потерял равновесие и упал со строительных лесов.
От полученных травм 49-летний житель Нижегородской области скончался на месте, передает "МК".
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о похожем инциденте в Южно-Сахалинске. Там три человека попали в больницу после падения с 17-го этажа на стройке.