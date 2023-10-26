Мальчик-маугли из Тюмени пожаловался Бастрыкину на соцслужбы

Подросток из Тюмени, которого ранее окрестили «мальчиком-маугли», пожаловался председателю СК РФ Александру Бастрыкину на условия, в которые его поместили соцслужбы, а также попросил, чтобы ему разрешили вернуться к матери, ограниченной в родительских правах. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета.

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«В соцсети размещено открытое письмо к председателю СК России Александру Бастрыкину от имени 16-летнего жителя города Тюмени. В обращении сообщается, что он „тот самый ребенок-‚маугли‘“, о котором ранее писали СМИ. Автор указывает, что он был направлен в центр социальной реабилитации, где ему не оказывается необходимая медицинская помощь, не организовано индивидуальное обучение, а недавно его избили сверстники», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток также сообщил, что в ближайшее время его собираются отправить в детский дом. Сам мальчик не хочет этого, он просит разрешить ему вернуться к матери, которую ограничили в родительских правах и утверждает, что информация о его прошлой жизни не соответствует действительности.

По поручению Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.