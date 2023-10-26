В тюменской школе учительница младших классов умерла перед началом урока

В тюменской школе учительница младших классов скончалась перед началом урока
В Тюменской школе учительница младших классов скончалась перед началом урока.
Об этом сообщило URA.RU.
По данным агентства, инцидент произошёл в школе №92.
Как рассказали в департаменте образования города, 25 октября один из педагогов почувствовал себя плохо перед началом урока. В школу вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти учителя.
Ранее пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физической культуры.