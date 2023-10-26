$93.22-0.3498.35-0.39

В тюменской школе учительница младших классов скончалась перед началом урока

В Тюменской школе учительница младших классов скончалась перед началом урока.

В тюменской школе учительница младших классов умерла перед началом урока
© РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU.

По данным агентства, инцидент произошёл в школе №92.

Как рассказали в департаменте образования города, 25 октября один из педагогов почувствовал себя плохо перед началом урока. В школу вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти учителя.

Ранее пятиклассник одной из школ Красноярска умер на уроке физической культуры.