В школе Первоуральска семь детей пострадали из-за распыления перцового баллона

В Свердловской области семь учеников младших классов пострадали после распыления перцового баллончика в школе №15 Первоуральска. Они доставлены в больницу, сообщили в Минздраве региона.

"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном Минздраве, состояние всех школьников оценивается как средней степени тяжести.

Прокуратурой организована проверка по факту инцидента, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По предварительным данным, аэрозоль из перцового баллончика распылил пятиклассник. В результате, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе затрудненное дыхание, семеро учеников пожаловались на свое состояние здоровья.