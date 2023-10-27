Два молодых россиянина придушили таксиста ради тысячи рублей

В Московской области полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам таксиста, по заявке он отвез двух пассажиров в пригород города Иваново, где один из мужчин внезапно накинул ему на шею шнурок, пока второй держал руки. Придушенный водитель потерял сознание, а когда очнулся, рядом никого не было, пропала также его машина и тысяча рублей из кармана.