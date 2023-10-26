В Великом Устюге у Деда Мороза обнаружили схрон взрывчатки

В Великом Устюге полицейские нашли схрон взрывчатки у мужчины по фамилии Дед Мороз. Об этом написали в telegram-канале Shot.

Сотрудники полиции проводили рейд в Великоустюгском районе Вологодской области.

«Оперативники зашли „в гости“ к 51-летнему безработному по фамилии Дед Мороз. <…> В частном доме любителя экстравагантного нейминга нашли 315 граммов бездымного пороха, изготовленного промышленным способом», — передает telegram-канал.

Уточняется, что в 1990-е годы мужчина был судим за организацию наркопритона.