Массовое отравление детей произошло в Перми

В Перми на Всероссийском фестивале циркового искусства массово отравились дети. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, у них выявили заболевание острой кишечной инфекцией.

В ведомстве начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы продукции и сырья. За всеми участниками конкурса установлено медицинское наблюдение.

По информации Telegram-канала SHOT, отравление выявили у 21 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. 13 детей госпитализировали — у них наблюдается высокая температура и рвота. Им поставлен диагноз «норовирус».

Все они питались обедами от индивидуального предпринимателя в кафе при гостинице «Профсоюзная». 24 октября дети позавтракали, после чего им стало плохо.