Человек погиб после падения на пути станции метро «Октябрьское Поле»

Человек погиб после падения на пути на станции «Октябрьское Поле» Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате происшествия движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено, однако позднее его восстановили.

— На станции метро «Октябрьское Поле» произошло падение человека на путь, он погиб, — передает сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве ТАСС.

На Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от станции «Спартак» до «Улицы 1905 года» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.