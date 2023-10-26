Россиянка попала под статью из-за участия в деятельности «Свидетелей Иеговы»

В Лесосибирске (Красноярский край) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, которая активно участвовала в деятельности «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Она проходит обвиняемой по статье 282.2 УК РФ. («Организация деятельности экстремистской организации»). Ее дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего отправления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 17 июля 2017-го по 19 ноября 2021 года женщина принимала активное участие в деятельности религиозной организации, хотя знала о ее ликвидации из-за осуществления экстремистской деятельности. Обвиняемая через видео-конференц-связь участвовала в собраниях религиозного объединения и совершала активные действия, направленные на продолжение деятельности «Свидетелей Иеговы».