Посол РФ: Три россиянина, предположительно, находятся в заложниках ХАМАС
Три россиянина, которые также имеют гражданство Израиля, по предварительным данным, находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом в четверг в эфире «Соловьев Live» сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.
Накануне, как писала «Парламентская газета», в министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что число российских граждан, погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта, возросло до 23.
По данным ведомства, всего на 24 октября погибли 250 иностранцев, еще 81 числится без вести.
«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся», — сказал дипломат.
Тем временем в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары по инфраструктуре группировок на севере сектора Газы с использованием танков в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий». Представители армии назвали свои действия «целенаправленным рейдом».