Три россиянина, которые также имеют гражданство Израиля, по предварительным данным, находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом в четверг в эфире «Соловьев Live» сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

Накануне, как писала «Парламентская газета», в министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что число российских граждан, погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта, возросло до 23.

По данным ведомства, всего на 24 октября погибли 250 иностранцев, еще 81 числится без вести.

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся», — сказал дипломат.