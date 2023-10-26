Полиция нашла автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн). Белый универсал обнаружен в соседнем городке Лисбон, жителям этого населенного пункта предписано укрыться в своих домах, сообщает ТАСС .

Мужчина открыл беспорядочную стрельбу в нескольких местах города. По данным СМИ, в результате инцидента погибли по меньшей мере 22 человека, десятки пострадали.

Личность стрелявшего уже установлена. Это 40-летний Роберт Кард, которого называют экспертом по огнестрельному оружию, у него также есть опыт военной службы. По некоторым данным, у Карда были проблемы с психическим здоровьем.