Несколько сотен сотрудников правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в стрельбе в Льюистоне американского штата Мэн, унесшей жизни по меньшей мере 22 человек. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

«Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн, чтобы расследовать это дело, установить местонахождение Карда», - передает ТАСС слова Сасчака, брифинг которого транслировался новостными телекомпаниями США.

Глава департамента общественной безопасности штата Мэн подчеркнул, что нападавший «вооружен и опасен». Затем Сасчак сообщил, что автомобиль стрелка был обнаружен в другом американском городе.

«Транспортное средство подозреваемого было обнаружено в Лисбоне, так что теперь мы также просим жителей Лисбона укрыться в своих домах», - сообщил Майкл Сасчак.

Он также добавил, что укрытие в домах для жителей Льюистона остается в силе.