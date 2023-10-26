Стрельба в штате Мэн стала рекордной по числу жертв в стране в 2023 году

Стрельба в американском штате Мэн является самой крупной по числу жертв среди всех случае вооруженного насилия в стране за весь текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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В опубликованном материале указано, что перестрелка, произошедшая в городе Льюистон, унесла жизни 16 человек. Отмечается, что этот показатель является самым высоким за этот год. На втором месте находится случай стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке, число жертв которой составляет 11 человек.

О стрельбе в Льюистоне сообщалось в четверг, 26 октября. По данным телеканала Fox News, количество жертв достигло 22 человек.