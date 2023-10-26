Байдена проинформировали о стрельбе в штате Мэн

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в городе Льюистон, штат Мэн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.
Отмечается, что американский лидер продолжит получать новости о произошедшем.
Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в штате Мэн в США выросло до 22 человек. Злоумышленник действовал в трех разных местах города, в том числе в торговом центре и баре.
Полиция штата Мэн задержала мужчину, предположительно, учинившего массовый расстрел в городе Льюистоне. Расследование возглавляет полиция штата, однако к делу также подключились сотрудники Федерального бюро расследований США.
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