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Байдена проинформировали о стрельбе в штате Мэн

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в городе Льюистон, штат Мэн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Байдена проинформировали о стрельбе в штате Мэн
© Leah Millis / Reuters

Отмечается, что американский лидер продолжит получать новости о произошедшем.

Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в штате Мэн в США выросло до 22 человек. Злоумышленник действовал в трех разных местах города, в том числе в торговом центре и баре.

Полиция штата Мэн задержала мужчину, предположительно, учинившего массовый расстрел в городе Льюистоне. Расследование возглавляет полиция штата, однако к делу также подключились сотрудники Федерального бюро расследований США.

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