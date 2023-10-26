Появились подробности о стрельбе в штате Мэн в США

Как минимум 22 человека погибли, еще 60 получили ранения в результате стрельбы в штате Мэн в США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает РИА Новости.

«Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн», — указано в публикации журналиста Fox News в социальной сети Х.

До этого телеканал CNN со ссылкой на свои источники информировал о 16 жертвах.

По предварительным данным, преступник открывал огонь в трех различных местах города, включая торговый центр и бар.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в стрельбе. К расследованию подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США. Само расследование возглавляет полиция штата.

Полицейские в городе мобилизованы, ФБР также оказывает им поддержку. Уточняется, что стражи порядка не считают этот инцидент терактом. Президент США Джо Байден знает о произошедшем и следит за дальнейшим развитием событий, сообщили в Белом доме.