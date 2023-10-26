Адвокат Сальникова: продление Блиновской срока домашнего ареста обжаловано

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена. В ходатайстве СК, которое удовлетворил Замоскворецкий суд, указали, что продление меры пресечения обвиняемой необходимо, так как в рамках предварительного следствия требуется допросить не менее 20 человек из числа ее сотрудников и назначить налоговую экспертизу.

Защита блогера настаивает, что у Блиновской нет мотива для уничтожения доказательств по делу, так как она сразу после задержания признала вину. 24 октября суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца. Блогер приехала на заседание во всем черном. По дороге к зданию суда ее окружили представители СМИ, но она не стала отвечать на их вопросы. 27 апреля блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей.