Полицейские раскрыли разбойное нападение в российском городе спустя 24 года
Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими Санкт-Петербурга раскрыли разбойное нападение, совершенное 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.
Подозреваемым по делу оказался мужчина, приговоренный к лишению свободы за бандитизм и другие особо тяжкие преступления десять лет назад. Он этапирован в Петербург для проведения следственных мероприятий.
По данным ведомства, все произошло 3 июня 1999 года. Подозреваемый прошел в административное здание Педиатрической медицинской академии и дождался возвращения кассира с денежными средствами. В момент ее появления в сопровождении работника службы безопасности фигурант открыл огонь из пистолета, а затем похитил 900 тысяч рублей. В результате его действий охранник получил травмы, несовместимые с жизнью.