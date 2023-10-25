Полицейские раскрыли разбойное нападение в российском городе спустя 24 года

Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими Санкт-Петербурга раскрыли разбойное нападение, совершенное 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемым по делу оказался мужчина, приговоренный к лишению свободы за бандитизм и другие особо тяжкие преступления десять лет назад. Он этапирован в Петербург для проведения следственных мероприятий.